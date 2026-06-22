Сборная Уругвая упустила победу над Кабо-Верде из-за ужасной ошибки Муслеры
Легендарный вратарь вышел слишком далеко из ворот и позволил поразить пустую сетку
около 3 часов назадПодписаться в
Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Уругвая упустила победу в матче против Кабо-Верде, сыграв в результативную ничью.
Матч получился чрезвычайно зрелищным и держал болельщиков в напряжении до финального свистка. Счет открыли африканцы: Ленини нанес мощный удар издалека, не оставив шансов вратарю уругвайцев Фернандо Муслере.
Тем не менее, еще до перерыва представители Южной Америки смогли переломить ход встречи. Сначала Максимилиано Араухо восстановил равновесие, а затем Каннобио вывел свою команду вперед. Два гола в конце первого тайма позволили Уругваю уйти на перерыв с преимуществом в счете и хорошими перспективами на победу.
После перерыва события на поле продолжили развиваться стремительно. В одном из эпизодов Муслера покинул пределы штрафной площади, пытаясь перехватить мяч, однако опоздал. Варела опередил голкипера и без проблем отправил мяч в пустые ворота, восстановив паритет.
Вскоре Уругвай был близок к тому, чтобы снова выйти вперед. Араухо, который уже отметился голом и результативной передачей, во второй раз отправил мяч в сетку. Однако после просмотра эпизода судьи зафиксировали офсайд, и взятие ворот было отменено.
В заключительные минуты встречи обе команды действовали на высоких скоростях и регулярно создавали опасные моменты. Шансы вырвать победу были как у уругвайцев, так и у футболистов Кабо-Верде, однако счет больше не изменился.
После двух туров в группе H единоличным лидером стала Испания, которая набрала четыре очка. Уругвай также имеет два балла и опережает Кабо-Верде благодаря лучшей результативности. На последней позиции неожиданно находится Саудовская Аравия, в активе которой лишь одно очко.
Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур
Уругвай – Кабо-Верде 2:2
Голы: Араухо, 44, Каннобио, 45+6 – Ленини, 21, Варела, 61
Уругвай: Муслера, Варела, Касарес, Оливера, Санабрия, Угарте (Де Ла Крус, 70), Каннобио, Бентанкур, Вальверде, Араухо (Родригес, 82), Виньяс (Нуньес, 70)
Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопеш, Боржес, Л. Кабрал, Ленини (Л. Дуарте, 71), Мендеш, Арканжу (Д. Дуарте, 46), Монтейру (Семеду, 80), Родригес (Варела, 58), Беншимол (Да Кошта, 58)
Предупреждения: Бентанкур (20), Оливера (58) – Л. Кабрал (5), Д. Боржес (90+3)