Матч получился чрезвычайно зрелищным и держал болельщиков в напряжении до финального свистка. Счет открыли африканцы: Ленини нанес мощный удар издалека, не оставив шансов вратарю уругвайцев Фернандо Муслере.

Тем не менее, еще до перерыва представители Южной Америки смогли переломить ход встречи. Сначала Максимилиано Араухо восстановил равновесие, а затем Каннобио вывел свою команду вперед. Два гола в конце первого тайма позволили Уругваю уйти на перерыв с преимуществом в счете и хорошими перспективами на победу.

После перерыва события на поле продолжили развиваться стремительно. В одном из эпизодов Муслера покинул пределы штрафной площади, пытаясь перехватить мяч, однако опоздал. Варела опередил голкипера и без проблем отправил мяч в пустые ворота, восстановив паритет.

Вскоре Уругвай был близок к тому, чтобы снова выйти вперед. Араухо, который уже отметился голом и результативной передачей, во второй раз отправил мяч в сетку. Однако после просмотра эпизода судьи зафиксировали офсайд, и взятие ворот было отменено.

В заключительные минуты встречи обе команды действовали на высоких скоростях и регулярно создавали опасные моменты. Шансы вырвать победу были как у уругвайцев, так и у футболистов Кабо-Верде, однако счет больше не изменился.

После двух туров в группе H единоличным лидером стала Испания, которая набрала четыре очка. Уругвай также имеет два балла и опережает Кабо-Верде благодаря лучшей результативности. На последней позиции неожиданно находится Саудовская Аравия, в активе которой лишь одно очко.