Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0) на странице события Украина – Исландия на Xsport высказался, как мотивировал подопечных. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Если вы помните матч Динамо – Шахтер в Кубке Украины, когда мы в серии пенальти проигрывали два мяча, но в итоге выиграли финал, то тогда после свистка я бежал даже быстрее. Сегодня пятый рефери сказал, что я бежал быстрее, чем когда играл за «Тоттенхэм». Это эмоции. Мне кажется, если бы у вас была возможность после игры сделать что-то подобное, вы бы тоже не удержались.

Сегодня Зубков играл не на своей позиции, но сделал все для победы и в конце забил очень важный мяч. Если вспомнить матч с Азербайджаном, который также был очень сложным, – тогда он создал гол, отдав ассист на Судакова.

У меня вообще нет ни одного вопроса к игрокам, которые приезжают в национальную команду. Все работают на максимуме. Сегодня действительно была команда, и я не хочу выделять кого-то одного.