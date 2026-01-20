Сергей Разумовский

Наседьмом туре общего этапа Лиги чемпионов Арсенал победил Интер на выезде со счетом 3:1, захватив инициативу уже на старте. Лондонцы открыли счет на 10-й минуте, когда отличился Габриэл Жезус. Интер довольно быстро ответил и сравнял благодаря голу Сучича, однако удержать равновесие хозяевам не удалось: бразилец оформил дубль и снова вывел «канониров» вперед.

Во втором тайме Интер пытался вернуть интригу, но Арсенал действовал прагматично и не позволял сопернику создать решающий натиск. Окончательно снял вопрос о победителе Дьокереш, забивший на 84-й минуте третий мяч гостей и установивший финальный счет 1:3. Для Арсенала эта победа стала седьмой подряд в турнире, что подчеркивает их текущую форму и стабильность на общем этапе.

Арсенал набрал 21 очко и остается безоговорочным лидером Лиги чемпионов. Интер (12) выбыл из топ-8.

Лига чемпионов. Общий этап, седьмой тур

Интер – Арсенал 1:3

Голы: Сучич, 18 – Жезус, 10, 31, Дьокереш, 84

Интер: Зоммер, Аканджи, Ачерби, А. Бастони, Энрике (Диуф 82), Барелла (Фраттези 63), Зелинский (Бонни 82), Сучич, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Ф. Эспозито 63)

Арсенал: Рая, Тимбер (Уайт 64), Салиба, Москера (Габриэл 75), Льюис-Скелли, Субименди, Мерино, Эзе (Райс 64), Сака, Жезус (Дьокереш 75), Троссар (Мартинелли 79)

Предупреждения: А. Бастони, 72, Ачерби, 82 – Мерино, 73

Обзор матча будет доступен на странице события Интер – Арсенал.