Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы Сельта одержала важную домашнюю победу над Лиллем, хотя почти час играла в меньшинстве.

Хозяева идеально стартовали: уже на первой минуте Свеберг открыл счёт, заставив французов быстро перестраиваться. Однако на 29-й минуте команда из Виго сама усложнила себе задачу – Сотело получил красную карточку, и команда осталась вдесятером, после чего Лилль попытался перехватить контроль и изменить ход встречи.

Несмотря на численное преимущество соперника, Сельта сумела выдержать давление и во втором тайме даже удвоила преимущество: на 69-й минуте Старфельт результативно завершил один из моментов, сделав счет 2:0. Лилль ответил лишь в конце. Жиру сократил отставание, но времени на спасение гостям не хватило. В итоге испанская команда удержала победу 2:1, соединив молниеносный гол на старте с дисциплинированной игрой после удаления.

Сельта набрала 12 очков и оторвалась на три балла от Лилля, сохраняя призрачные шансы на топ-8. Французский клуб уже точно не пробьётся в 1/8 финала напрямую.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Сельта – Лилль 2:1

Голы: Свеберг, 1, Старфельт, 69 – Жиру, 86

Сельта: Раду, Алонсо, Старфельт, Родригес, Мингеса (Альварес, 89), Роман, Сотело, Руэда (Ристич, 90+2), Свеберг (Эль-Абделлауи, 71), Иглесиас (Дуран, 46), Аспас (Каррейра, 46)

Лилль: Озер, Перро, Александру (Фернандес-Пардо, 46), Нгой, Менье (Сантуш, 46), Бенталеб (Манди, 10), Мукау, Коррея (Диан, 74), Гаральдссон, Бругольм (Вердонк, 87), Жиру

Предупреждения: Алонсо (31), Мингеса (33), Свеберг (64), Раду (82) – Нгой (32), Манди (40)

Удаление: Сотело (29)