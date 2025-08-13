Павел Василенко

Дело Ронни Стаама завершено. Прокуратура приняла решение относительно наказания, которое получил бывший игрок сборной Нидерландов.

Ронни Стаам на протяжении большей части своей карьеры имел репутацию довольно солидного игрока. Ярые английские футбольные болельщики, безусловно, узнают его по времени игры за Уиган Атлетик с 2010 по 2013 год.

Именно эта команда под руководством Роберто Мартинеса сенсационно выиграла Кубок Англии в 2013 году. Стаам был частью этого успеха, хотя и не появился в финальном матче.

41-летний выпускник роттердамского Фейеноорда попал в юридическую передрягу. Недавно его судили за контрабанду более 700 килограммов кокаина, к которой он якобы был причастен.

Футболисту грозило до 13 лет лишения свободы, но после того, как его оправдали по двум более серьёзным обвинениям, срок значительно смягчили. В итоге, Стаам проведет за решёткой семь лет.

За пределами Англии Стаам играл преимущественно в Бельгии и Нидерландах. Он завершил карьеру в 2016 году в составе Бреды, за которую провел в общей сложности 172 матча.