Павел Василенко

Сенегал официально остался победителем Кубка африканских наций-2025 после громкого решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд удовлетворил апелляцию сенегальской федерации и отменил вердикт Конфедерации африканского футбола (CAF), которая ранее лишила команду чемпионского звания.

Напомним, финал турнира состоялся 18 января. Сенегальцы победили Марокко со счётом 1:0 после дополнительного времени, однако матч сопровождался серьёзными спорами. Игроки Сенегала даже покинули поле в знак протеста против судейского решения, но примерно через 15 минут вернулись и доиграли встречу.

Через 57 дней после финала CAF удовлетворила апелляцию марокканцев, аннулировала результат поединка и присудила хозяевам турнира техническую победу со счётом 3:0. Сенегальская федерация не согласилась с таким решением и обратилась в CAS.

Слушание дела состоялось в начале октября в Лозанне за закрытыми дверями. Теперь арбитражный суд отменил предыдущий вердикт CAF, вернув Сенегалу чемпионский титул.

Дополнительной интриги ситуации добавила заявление Марокканской федерации футбола. Перед оглашением решения она сообщила о жалобе на возможную встречу президента сенегальской федерации Абдулая Фаля с представителем арбитражной комиссии CAS. В то же время генеральный секретарь сенегальской стороны Абдулае Су опроверг информацию о такой встрече.