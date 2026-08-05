Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре новых громких сообщений. По информации The Times, функционер якобы пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на политическую поддержку в борьбе за сохранение своей должности.

Сообщается, что Инфантино сейчас находится в Рабате, откуда пытается заручиться поддержкой национальных футбольных ассоциаций после скандала вокруг его инициативы о продаже доли коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам.

По данным издания, президент ФИФА также обеспокоен отсутствием публичной поддержки со стороны Саудовской Аравии, которая в последние годы считалась одним из его ключевых союзников и будет принимать чемпионат мира 2034 года.

Именно Марокко остается одним из самых преданных партнеров Инфантино. Страна вместе с Испанией и Португалией является соорганизатором чемпионата мира 2030 года и давно претендует на проведение финала на новом стадионе Хасана II в Касабланке, который после завершения строительства станет крупнейшим футбольным стадионом мира.

Как утверждают источники The Times, Инфантино заверил марокканскую сторону, что финальный матч пройдет именно в Касабланке, а не на мадридском «Бернабеу».

Впрочем, оппоненты президента ФИФА подчеркивают, что подобные обещания не имеют юридической силы и могут быть пересмотрены в случае смены руководства организации.

Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявлял, что именно Испания должна принять финал мундиаля, подчеркнув, что страна станет главным центром турнира.

По информации британского издания, Инфантино также планировал использовать конгресс ФИФА в Рабате для переизбрания на четвертый срок. Однако ситуация изменилась: руководители УЕФА, КОНКАКАФ и АФК все активнее выступают за его отставку и ищут альтернативного кандидата.

Кроме того, по данным The Times, окружение Инфантино пыталось убедить бывших футбольных звезд, которые сотрудничают с ФИФА, публично поддержать президента. В то же время источники издания утверждают, что большинство из них не хочет ассоциировать себя с нынешним руководителем организации из-за репутационных рисков.