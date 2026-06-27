Павел Василенко

Официальный фотограф сборной Сенегала Сиди Талла не смог поехать в Канаду из-за отказа в визе, поэтому был вынужден работать из гостиничного номера в США.

Из-за административных проблем Талла не смог присутствовать на матче против Ирака, но продолжал работать дистанционно, следя за событиями и обрабатывая материалы из места, где он остановился.

Этот случай вновь привлек внимание к логистическим и визовым трудностям, с которыми сталкиваются отдельные члены представительских делегаций во время крупных международных соревнований, несмотря на строго спланированные организационные процедуры.

Напомним, Сенегал победил Ирак со счетом 5:0 и таким образом, как одна из восьми лучших команд, занявших третьи места, обеспечил себе место в плей-офф ЧМ-2026. Там они, скорее всего, сыграют против сборной Бельгии.