Павел Василенко

Будущее Нико Уильямса прояснилось. В пятницу утром неожиданно было объявлено, что игрок продлил контракт с Атлетиком из Бильбао.

Испанский вингер уже больше года связывался с переходом в Барселону, и в этом году сделка, казалось, уже решена.

Однако позже произошел неожиданный поворот событий. Сначала Блау-гране не захотела включать в контракт гарантию прописки игрока.

Выяснилось, что вингер решил остаться в Атлетике. Более того, он подписал новый контракт с баскским клубом.

«Когда дело доходит до принятия решений, самое важное — слушать свое сердце. Это место, где я хочу быть, со своими людьми. Это мой дом», – сказал испанец.

Уильямс заключил соглашение со своей командой до 30 июня 2035 года. Это означает, что он может играть на «Сан-Мамес» еще до 10 сезонов.

Также сообщалось, что сумма отступных в контракте увеличилась более чем на 50%. До сих пор она составляла 58 миллионов евро.

Таким образом, ожидается, что сумма составит не менее 90 млн евро. Уже сейчас ясно, что Уильямс не уйдет в Барселону или любой другой клуб этим летом.