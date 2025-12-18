Сергей Разумовский

Матч 1/16 финала Кубка Испании между Гвадалахарой и Барселоной привлек внимание забавной деталью, которую быстро подхватили болельщики. Каталонцы одержали победу со счетом 2:0, однако после матча в соцсетях активнее обсуждали не голы, а один из моментов, связанный с внешностью футболиста хозяев.

Во время трансляции испанские фанаты обратили внимание, что один из игроков Гвадалахары очень напоминает защитника Серхио Рамоса – многолетнего лидера Реала и одного из самых известных антагонистов Барселоны в классическом противостоянии между клубами. Сходство показалось настолько выразительным, что пользователи начали массово распространять кадры и фото, сравнивая футболиста с легендарным защитником.

Выяснилось, что речь идет о 35-летнем полузащитнике Борхе Диасе. Скриншот из трансляции с его участием быстро разлетелся по сети, после чего появилась волна шуток и мемов. В комментариях фанаты Реала не удержались от иронии: один из пользователей написал, что Рамос якобы сбежал из Мексики, чтобы успеть сыграть против Барселоны. Другой подхватил тему и пошутил, что Борха Диас похож на Рамоса даже больше, чем сам Серхио ныне.

Sergio Ramos se ha pirado de México y hoy ha jugado con el Guadalajara ante el Barça. pic.twitter.com/mMNhyfOUTl — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) December 16, 2025

SE PARECE MÁS A SERGIO RAMOS QUE EL PROPIO RAMOS 💀

Sergio Ramos se ha pirado de México y hoy ha jugado con el Guadalajara en Copa del Rey ante el Barcelona.

SU NOMBRE ES BORJA DÍAZ Y ES IDÉNTICO A SERGIO RAMOS🤯

BRUTAL ! pic.twitter.com/2rmZCMJJCN — Francisco RMCF (@Francis23573062) December 17, 2025

Впрочем, на ход встречи этот информационный всплеск, конечно, не повлиял. Несмотря на забавные параллели и внимание к персонажу матча, Гвадалахара не смогла остановить каталонцев. Барселона спокойно довела игру до победы 2:0 и прошла в следующий раунд турнира.