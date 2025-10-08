Португальский специалист Сержиу Консейсау официально назначен главным тренером саудовского клуба Аль-Иттихад. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

Контракт с новым наставником рассчитан до июня 2027 года. Вместе с Консейсау в Саудовскую Аравию отправляется его тренерский штаб: Жуан Кошта, Сирама́на Дембеле, Фабио Мора, Диамантино Фигуейредо, Ведран Рунье и аналитик по производительности Эдуарду Оливейра.

Последним клубом, который возглавлял Консейсау, был итальянский Милан. Португальца уволили 29 мая 2025 года после пяти месяцев работы — он возглавил россонери 30 декабря 2024 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Италии сезона 2024/2025.