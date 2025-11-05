6 ноября 2025 года донецкий Шахтер и киевское Динамо сыграют матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/2026. Оба матча пройдут в Польше.

Шахтер встретится с исландским Брейдабликом в Кракове. Начало – в 19:45 по киевскому времени. После двух туров горняки имеют 3 очка, одержав победу над Абердином (3:2) и уступив Легии (1:2). Брейдаблик с 1 очком занимает 30-е место в таблице после поражения от Лозанны (0:3) и ничьей с КуПСом (0:0). Поединок обслужит румынская бригада арбитров во главе с Андреем Флорином Кивулете.

Динамо проведет матч против боснийского Зрински в Люблине. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. После двух туров кияне не имеют очков, проиграв Кристал Пэласу (0:2) и Самсунспору (0:3), и в настоящее время занимают 34-ю позицию в турнирной таблице. Зрински набрал 3 очка после победы над Линкольн Ред Импс (5:0) и поражения от Майнца (0:1). На матче будет работать судейская бригада из Нидерландов под руководством Марка Нагтегаала.

Прямые трансляции обоих поединков в Украине покажет платформа MEGOGO.