Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер оказался среди клубов, проявляющих интерес к вингеру Палмейраса Луиджи. Как сообщает TV Espírito de Porco, украинский клуб в последние дни выходил на контакт с представителями 19-летнего футболиста, собирая информацию о возможных условиях и формате потенциального перехода.

Отмечается, что «горняки» не единственный претендент на молодого игрока. За Луиджи также следят несколько команд из Бразилии, которые хорошо знают его возможности в системе Палмейраса, а также клубы из Саудовской Аравии, которые в последнее время активно работают на южноамериканском рынке и готовы вкладываться в перспективных футболистов.

В самом Палмейрасе не исключают вариант продажи. Руководство клуба оценивает возможную сделку примерно в десять миллионов евро, параллельно рассматривая разные сценарии структуры трансфера. По информации источника, бразильская сторона готова отпустить не все права на игрока, а реализовать от 70% до 80% экономических прав на нападающего, оставив за собой долю на будущее – это типичная практика для клубов Южной Америки, стремящихся получить дополнительную прибыль в случае дальнейшей продажи футболиста.

Луиджи выступает преимущественно на позиции левого вингера («новый» Кевин), где может действовать как в классическом формате с работой по флангу, так и смещаться в центр для ударов или обострений. В начале текущего сезона он уже успел отметиться результативностью: в двух матчах записал на свой счет один гол. Если интерес со стороны Шахтера перейдет в конкретные переговоры между клубами, ключевыми вопросами станут сумма компенсации, процент прав, который будет выкуплен, и условия, при которых Палмейрас согласится отпустить одного из своих перспективных игроков.

