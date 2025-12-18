Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций Шахтер в Кракове сыграл вничью с Риекой.

До последнего тура донетчане с 12 очками сохраняли шансы выиграть общий этап, но для этого нужно было, чтобы Страсбур потерял очки. Французы победили, так что результат этого матча уже не влиял на борьбу за первое место.

На поле Шахтер больше контролировал мяч, однако в целом игра вышла равной. Команды наиграли на почти одинаковые показатели за xG – 0,42 у хозяев против 0,44 у гостей. «Горняки» били по воротам вдвое чаще (9:4), но их удары были менее острыми, чем у хорватского клуба, поэтому матч так и завершился без голов.

Шахтер набрал 13 очков и с шестого места вышел в 1/8 финала Лиги конференций. До первого места не хватило три балла.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

Шахтер – Риека 0:0

Шахтер: Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Очеретько, Марлон (Феррейра, 12), Педриньо, Эгиналду, Невертон (Мейреллиш, 86).

Риека: Зломислич, Деветак, Радельич, Хусич, Оре (Ласицкас, 59), Менало (Богоевич, 66), Данташ, Ндокит (Янкович, 85), Виньято (Бутич, 66), Фрук (Чоп, 85), Аду Аджей.

Предупреждения: Бондарь, 51 – Оре, 55, Радельич, 72, Ндокит, 79.

Обзор матча будет доступен на странице события Шахтер – Риека.