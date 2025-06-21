Павел Василенко

20 июня в словенском Брдо начались летние тренировочные сборы Шахтера. Донецкая команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Арды Турана и его штаба, сообщает пресс-служба «горняков».

Занятие началось с вступительного слова наставника, в котором Туран обозначил подопечным план работы на ближайшие недели и отметил, что команда день за днем будет входить в тренировочный ритм, постепенно увеличивая нагрузку. После этого началась дебютная тренировка «оранжево-черных» под руководством турецкого специалиста. Сессия длилась почти два часа и состояла из разминки, беговой работы, отработки короткого и среднего паса, квадратов на удержание мяча, а также тактических упражнений.

Сегодня работа продолжится, игроков ожидают две тренировки – днем и вечером. Напомним, в Словении Шахтер готовится к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с Ильвесом, которые состоятся в июле.