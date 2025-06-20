38-летний Арда Туран подписал с Шахтером двухлетний контракт — до лета 2027 года. Турецкий специалист стал 39-м главным тренером в истории донецкого клуба. Спортивный директор горняков Дарио Срна вручил Турану футболку с номером 39.

Карьеру наставника Туран начал в апреле 2023 года, возглавив турецкий Эюпспор. В дебютном сезоне 2023/24 команда под его руководством добилась повышения в классе до Суперлиги. В сезоне 2024/25 заняла шестое место — сильный результат для молодого коллектива. В целом во главе клуба Туран провел 84 матча: 45 побед, 14 ничьих, 25 поражений.

Для Арды это первый опыт работы за пределами Турции и участия в еврокубках. Руководство Шахтера называет его амбициозным и перспективным тренером с большим игровым прошлым.

Как футболист Туран выступал за Галатасарай, Атлетико и Барселону. В его активе — чемпионства в Турции и Испании, Кубки, Суперкубки, победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. За национальную сборную Турции он провел 100 матчей и забил 17 голов.

Арда Туран стал первым главным тренером из Турции в истории украинского чемпионата. Он стал 39-м тренером Шахтера, а среди иностранных — 12-м в истории клуба.

В сезоне 2024/25 Шахтер впервые за 29 лет не финишировал вторым, а третьим в чемпионате, однако выиграл Кубок Украины и вышел в квалификацию Лиги Европы. Перед Тураном стоит задача вернуть чемпионский статус и улучшить выступления в Европе.