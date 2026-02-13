Сергей Разумовский

Во время зимних сборов 2026 года донецкий Шахтёр провёл контрольный матч против грузинской Дила Гори и одержал победу со счётом 3:2. Игра проходила в рамках подготовки ко второй части сезона, и на этот раз стартовый состав горняков был представлен в основном резервистами и молодыми футболистами, поскольку главный тренер Арда Туран был вынужден распределить игроков на два матча, которые проходили в один день. Капитанскую повязку получил Ефим Конопля, который на данный момент ещё не продлил контракт с клубом.

Матч начался с максимально быстрого темпа в исполнении Шахтёра: на 5-й минуте португалец Мейреллиш начал острую атаку, которую удачно завершил Изаки, точно пробив по воротам соперника в нижний угол. Уже через пять минут 19-летний Денис Сметана решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади, и мяч красивой дугой влетел в девятку ворот Дилы – счёт стал 2:0. В дальнейшем горняки имели несколько шансов увеличить преимущество, однако Траоре дважды ударом попадал в штангу, и забить в третий раз не удавалось.

Второй тайм начался с серии опасных моментов: Лукас Феррейра заработал пенальти, который взялся исполнить Траоре. Первый удар с 11-метровой отметки ему не удался, но затем он сумел реабилитироваться и реализовать пенальти, доведя счёт до разгромного 3:0.

Однако соперник не смирился – уже на 55-й минуте Фуллер воспользовался рикошетом от защитника Шахтёра Фарины и сократил отставание до двух мячей. Через несколько минут Дила заслужила право на пенальти после игры рукой Конопли, и Шекиладзе уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Таким образом, финальный счёт встречи – 3:2 в пользу Шахтёра, который получил важный опыт и мог проверить ближайший резерв в матче с непростым соперником. В 16:00 начался второй за день спарринг против Рустави.

Контрольный матч

Шахтёр – Дила Гори 3:2

Голы: Изаки, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер, 55, Шекиладзе, 61 (пен.)