Павел Василенко

Переход нигерийского нападающего Проспера Оба из черкасского ЛНЗ в донецкий Шахтер будет оформлен уже сегодня. Трансфер африканца обойдется «горнякам» в 4,5 миллиона евро, сообщает ТаТоТаке.

При этом процент от последующей продажи игрока в пользу ЛНЗ не предусмотрен. Срок личного контракта Оба составит три, а не пять лет, как указывалось ранее.

В 13 поединках УПЛ Оба забил семь голов, что позволяет ему вместе с Юрием Климчуком из Руха удерживать первое место в снайперской гонке. Кроме того, на счету нигерийца две голевые передачи. Еще один раз он отличился в матчах Кубка Украины.