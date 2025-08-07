Шахтер Турана не фаворит на чемпионство УПЛ? Мнение Маркевича
Ранее «горняки» разгромили турецкий гранд Бешикташ по сумме двух матчей, а Динамо и Полесье – проиграли клубам из Кипра и Андорры
около 2 часов назад
Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич после стартового тура украинской Премьер-лиги сделал прогноз относительно чемпионской гонки в элитном дивизионе.
Основная борьба за трофей будет между «Динамо» и «Шахтером». Кто на дистанции себя лучше проявит, тот станет чемпионом. Сейчас я не вижу очевидного фаворита. Отсутствие трансферов у «Динамо»? Хорошо, что хотя бы никого не потеряли. А так, конечно, команде нужно усиление, особенно в обороне.
По первым матчам мне понравилась команда «Шахтера». Заметны изменения в игре, лучшее физическое состояние, самоотдача на поле. Бразильцы себя очень хорошо зарекомендовали в первых матчах сезона. Пока что игра «Шахтера» обнадеживает, – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.
Напомним:
- Шахтер по сумме двух матчей второго раунда квалификации Лиги Европы разгромил турецкий Бешикташ (6:2).
- Динамо в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов уступило кипрскому Пафосу (0:1).
- Полесье в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций уступило андоррской Санта Коломе (1:2).