Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич после стартового тура украинской Премьер-лиги сделал прогноз относительно чемпионской гонки в элитном дивизионе.

Основная борьба за трофей будет между «Динамо» и «Шахтером». Кто на дистанции себя лучше проявит, тот станет чемпионом. Сейчас я не вижу очевидного фаворита. Отсутствие трансферов у «Динамо»? Хорошо, что хотя бы никого не потеряли. А так, конечно, команде нужно усиление, особенно в обороне.

По первым матчам мне понравилась команда «Шахтера». Заметны изменения в игре, лучшее физическое состояние, самоотдача на поле. Бразильцы себя очень хорошо зарекомендовали в первых матчах сезона. Пока что игра «Шахтера» обнадеживает, – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.