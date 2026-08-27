Шахтер узнал соперников на общем этапе Лиги чемпионов: сформированы все пары
УЕФА провёл жеребьёвку основной сетки главного клубного турнира Европы
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоялась 27 августа в Монако. Начало церемонии было запланировано на 19:00 по киевскому времени. По итогам процедуры своих соперников узнал донецкий Шахтер и 35 других клубов.
В уже привычном формате турнира украинская команда сыграет против восьми разных соперников. Матчи с представителями первой, второй, третьей и четвертой корзин распределились поровну – четыре матча Шахтер проведет на выезде, а еще четыре домашние встречи состоятся в Лондоне.
Соперниками донецкого клуба из первой корзины стали мадридский Реал и Интер. Матч против испанского гранда Шахтер проведет в Лондоне, тогда как встреча с Интером запланирована в Милане.
Представители второй корзины также стали серьезным испытанием для украинской команды. Шахтер сыграет против нидерландского ПСВ на его поле, а Спортинг примет в Лондоне.
Еще двумя соперниками донецкого клуба из третьей корзины стали турецкий Фенербахче и немецкий Лейпциг. Поединок с Фенербахче состоится в Лондоне, а матч против Лейпцига украинская команда проведет на выезде.
По итогам жеребьевки Шахтер также встретится с греческим АЕКом и словацким Слованом. Игра против АЕКа запланирована в Лондоне, а в гости к Словану донецкий клуб отправится на выезд.
Календарь матчей Шахтера на общем этапе Лиги чемпионов
- Шахтер – Реал Мадрид;
- Интер – Шахтер;
- ПСВ – Шахтер;
- Шахтер – Спортинг;
- Шахтер – Фенербахче;
- Лейпциг – Шахтер;
- Шахтер – АЕК Афины;
- Слован – Шахтер.
Все пары общего этапа Лиги чемпионов
1 корзина
2 корзина
3 корзина
4 корзина
Полный календарь турнира с точными датами и временем начала матчей должен быть опубликован не позднее 29 августа. После публикации расписания станет известно, в какие дни Шахтер проведет свои поединки, а также в каком порядке команда встретится с определенными соперниками.
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