Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов
Жеребьёвка основного этапа турнира состоится сегодня
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По итогам квалификации четвертого раунда Лиги чемпионов стал известен полный список из 36 участников основного раунда турнира сезона 2026/27.
Жеребьевка главного еврокубкового турнира состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени.
Состав корзин для жеребьевки
- Корзина 1: ПСЖ (Франция), Бавария (Германия), Реал Мадрид (Испания), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Манчестер Сити (Англия), Арсенал (Англия), Барселона (Испания), Атлетико Мадрид (Испания)
- Корзина 2: Боруссия Дортмунд (Германия), Рома (Италия), Спортинг (Португалия), Астон Вилла (Англия), Порту (Португалия), Манчестер Юнайтед (Англия), Брюгге (Бельгия), Бетис (Испания), ПСВ (Нидерланды)
- Корзина 3: Фейеноорд (Нидерланды), Лилль (Франция), Буде-Глимт (Норвегия), Наполи (Италия), РБ Лейпциг (Германия), Вильярреал (Испания), Фенербахче (Турция), Шахтер (Украина), Галатасарай (Турция)
- Корзина 4: Славия Прага (Чехия), Слован Братислава (Словакия), Штутгарт (Германия), АЕК Афины (Греция), ЛАСК (Австрия), Комо (Италия), Ланс (Франция), Викинг (Норвегия), Сабах (Азербайджан)