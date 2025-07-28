Павел Василенко

Футболисты Шахтера готовятся к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы с Бешикташем, который состоится в ближайший четверг в польском Кракове. Пока команда Арды Турана находится на своей летней базе в словенском Брдо, где сегодня, 27 июля, провела вечернюю тренировку.

Сначала прошло теоретическое занятие с видеоанализом первого поединка с турецким соперником, а затем игроки переместились на футбольное поле, где провели полноценную сессию, которая состояла из разминки с упражнениями на стабилизацию, традиционных рондо на удержание мяча, работы над пасом и приемом, а также игрового турнира на несколько команд, сообщает прессслужба «горняков».

На этой неделе оранжево-черные будут тренироваться в ежедневном режиме до самой игры в Польше.

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.