Стало известно, где смотреть ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ
Поединок пройдет в ближайший четверг
около 3 часов назад
Фото: ФК Шахтёр
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля в Кракове. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.
В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. Также права на трансляцию игры приобрели вещатели из таких стран, как Турция, Бразилия, Норвегия, Сербия, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Посмотреть матч Шахтер – Бешикташ в любой стране мира можно на платной платформе Solidsport. Стоимость подписки составляет 9 евро.
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