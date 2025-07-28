Павел Василенко

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля в Кракове. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. Также права на трансляцию игры приобрели вещатели из таких стран, как Турция, Бразилия, Норвегия, Сербия, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Посмотреть матч Шахтер – Бешикташ в любой стране мира можно на платной платформе Solidsport. Стоимость подписки составляет 9 евро.