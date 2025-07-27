Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко подтвердил, что летом им интересовались турецкие клубы.

«Выходили на связь. Есть слухи, есть разговоры. Но это часть футбола, когда кто-то тобой интересуется, какие-то переговоры. Это нормально. Я - часть Шахтёра. Пока что это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах», — приводит слова Бондаренко пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что зимой Трабзонспор следил за 24-летним украинцем, а летом сделал попытку оформить трансфер. Однако стороны не смогли договориться по сумме сделки.

Контракт Бондаренко с Шахтером действует до лета 2028 года. В прошлом сезоне хавбек провел 41 матч, отметившись 12 голами и 8 результативными передачами.