Полузащитник Шахтера подтвердил интерес от турецких клубов
Футболист заявил, что он – часть Шахтера
около 1 часа назад
Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко подтвердил, что летом им интересовались турецкие клубы.
«Выходили на связь. Есть слухи, есть разговоры. Но это часть футбола, когда кто-то тобой интересуется, какие-то переговоры. Это нормально. Я - часть Шахтёра. Пока что это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах», — приводит слова Бондаренко пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что зимой Трабзонспор следил за 24-летним украинцем, а летом сделал попытку оформить трансфер. Однако стороны не смогли договориться по сумме сделки.
Контракт Бондаренко с Шахтером действует до лета 2028 года. В прошлом сезоне хавбек провел 41 матч, отметившись 12 голами и 8 результативными передачами.