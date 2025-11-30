Сергей Разумовский

Шахтер уже вернулся в Украину после победы над Шемрок Роверс в Лиге конференций (2:1) и быстро переключился на борьбу в чемпионате. Как информирует пресс-служба клуба, команда сразу прибыла во Львов, где начала подготовку к следующему матчу УПЛ против Кривбасса. Тренерский штаб распланировал работу так, чтобы совместить восстановление после интенсивного еврокубкового поединка с целенаправленной подготовкой к важной игре первенства.

В субботу, 29 ноября, горняки провели первое занятие на львовской базе. Сначала футболисты работали в фитнес-зале, выполняя упражнения на активацию и разминку основных мышечных групп, а также получили индивидуальные нагрузки в соответствии с их игровым временем в последнем матче Лиги конференций. После этого команда вышла на поле: тренерский штаб предложил насыщенную программу с динамичной разминкой, упражнениями на контроль и удержание мяча в ограниченных зонах, позиционными играми и отработкой тактических схем, адаптированных под будущего соперника. Вся сессия длилась примерно 1 час 20 минут.

Особый акцент был сделан на правильном распределении нагрузок: игроки, отыгравшие большую часть еврокубкового матча, работали в режиме с акцентом на восстановление, мобильность и растяжку, тогда как футболисты с меньшим игровым временем получили более интенсивный беговой и игровой объем. Такой подход должен обеспечить оптимальное физическое состояние команды перед встречей с Кривбассом.

Поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Кривбасс состоится в понедельник, 1 декабря, на Арене Львов. Начало игры – в 18:00. Донецкая команда подходит к матчу в статусе лидера турнирной таблицы, имея 30 очков, тогда как криворожцы с 21 баллом занимают пятое место и продолжают борьбу за верхнюю часть чемпионата.