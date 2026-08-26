Сергей Разумовский

Шахтер примет Динамо в матче четвертого тура Национальной лиги U-19. Поединок состоится на Арсенал-Арене в селе Счастливое Киевской области.

Начало встречи запланировано на 12:00. Зрители смогут следить за ходом матча в прямом эфире на официальных YouTube-каналах Шахтера и Динамо.

Перед личной встречей команды находятся в верхней части турнирной таблицы. Шахтер набрал шесть очков и занимает четвертое место.

Динамо имеет семь очков и располагается на второй позиции. В случае победы киевляне смогут укрепить свое положение среди лидеров, тогда как успех Шахтера позволит оранжево-черным приблизиться к сопернику и улучшить позицию в таблице.

Матч обещает стать центральным в туре, поскольку встретятся два принципиальных соперника украинского футбола. Даже на юношеском уровне противостояние Шахтера и Динамо традиционно отличается высокой конкуренцией и большим количеством борьбы.

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