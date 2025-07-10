Павел Василенко

Недавно сообщалось, что бывший защитник Шахтёра Марлон, известный выступлениями за Барселону (2016/17), вернётся в донецкий клуб. Главный тренер «горняков» Арда Туран отреагировал на эту новость.

«Марлон – очень талантливый игрок. Я считаю, что он один из тех, кто может стать примером для всех бразильцев. Он любит работать с мячом, имеет хорошие защитные качества, он мне действительно нравится. Мы рады, что он в нашей организации, и я уверен, что он будет полезен. Но, конечно, Дарьо Срна лучше знает, останется ли он здесь на постоянной основе или нет», – цитирует Турана клубная пресс-служба.

Впервые в ряды Шахтёра Марлон перешёл ещё летом 2021 года за 12 млн евро из итальянского Сассуоло. В составе донецкого клуба бразилец провёл в общей сложности 22 поединка во всех официальных турнирах.