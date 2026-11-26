Сергей Разумовский

Шахтер потерпел минимальное поражение от Фенербахче в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:1 в пользу турецкой команды, а донетчане продолжили неудачную серию.

На данный момент команда Арды Турана не может одержать победу уже в четырех матчах подряд. До встречи с Фенербахче «горняки» сыграли вничью с Левым Берегом в чемпионате Украины – 1:1, после чего разошлись миром с Динамо – 0:0. В Лиге чемпионов Шахтер также уступил Спортингу с минимальным счетом 0:1.

Из-за очередного поражения донецкий клуб потерял позиции в общей турнирной таблице еврокубка. Шахтер имеет в своем активе четыре очка и опустился на 26-е место. Такой результат оставил украинскую команду за пределами зоны выхода в плей-офф, поэтому в следующих турах донетчанам необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы.

Ближайший матч Шахтер проведет в украинской Премьер-лиге. В понедельник, 30 ноября, команда встретится с Буковиной. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

В Лиге чемпионов следующим соперником шахтеров станет Слован. Матч 6-го тура основного этапа состоится 9 декабря на выезде, а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. В составе братиславского команды выступают украинцы Данило Игнатенко и Николай Кухаревич.