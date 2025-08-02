Киевское Динамо начало новый сезон УПЛ с выездной встречи против ровенского Вереса, которая завершилась минимальной победой столичной команды со счетом 1:0.

Полузащитник бело-синих Микола Шапаренко поделился впечатлениями от матча и рассказал о настрое команды перед выходом на поле. Также хавбек прокомментировал свой гол, который он оформил в начале первого тайма, принеся Динамо три очка.

«Просто выходили, играли на результат, на победу после сложной дороги, где мы ехали, долго стояли, но все же добыли результат. Это самое главное, у нас есть 3 очка. Это была наша цель сегодня. Да ничего не думал. Просто бежал, надеялся, что Ванат меня увидит. Он увидел – мне оставалось только замкнуть передачу», — заявил Шапаренко для УПЛ-ТВ.

В следующем туре подопечные Александра Шовковского сразятся с львовским Рухом. Встреча запланирована на 8 августа.