Шепелев: «Есть два варианта в Европе, но…»
Футболист находится в поисках команды
7 минут назад
Бывший полузащитник Александрии Владимир Шепелев в интервью сайту «Украинский футбол» поделился информацией о вариантах продолжения карьеры.
«Ничего конкретного сказать не могу. Ни про Полесье, ни про Металлист 1925. Обе эти команды уже на сборах. Если бы был предметный интерес, то, наверное, я бы был или там, или там, правильно? Есть два варианта в Европе. Речь о клубах из Чехии и Польши.
Конечно, хотелось бы поиграть в Европе, но у нас в стране война, поэтому… Есть немало нюансов. Поэтому, скорее всего, продолжу карьеру в Украине, но где именно – повторюсь, пока не могу дать вам четкий ответ. Большинство клубов уже отправились на сборы...»
Во второй части прошлого сезона Шепелев провел за Александрию 13 матчей: один гол, один ассист.
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