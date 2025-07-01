Бывший полузащитник Александрии Владимир Шепелев в интервью сайту «Украинский футбол» поделился информацией о вариантах продолжения карьеры.

«Ничего конкретного сказать не могу. Ни про Полесье, ни про Металлист 1925. Обе эти команды уже на сборах. Если бы был предметный интерес, то, наверное, я бы был или там, или там, правильно? Есть два варианта в Европе. Речь о клубах из Чехии и Польши.

Конечно, хотелось бы поиграть в Европе, но у нас в стране война, поэтому… Есть немало нюансов. Поэтому, скорее всего, продолжу карьеру в Украине, но где именно – повторюсь, пока не могу дать вам четкий ответ. Большинство клубов уже отправились на сборы...»