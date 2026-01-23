Сергей Разумовский

После итогов седьмого тура Лиги Европы Украина потеряла одну позицию в Таблице коэффициентов УЕФА, опустившись с 24-го на 25-е место. Об этом сообщает UA-Футбол.

Изменение позиции связано с тем, что в январе украинские клубы не выступают в еврокубках, поэтому не имеют возможности пополнять рейтинг очками. Шахтер вернется к международным матчам только в марте, когда проведет матчи 1/8 финала Лиги конференций. Между тем Сербия продолжает набирать баллы благодаря участию своих представителей.

Конкурент Украины получил прирост благодаря Црвене Звезде, которая победила Мальме на выезде и принесла стране как зачетные, так и бонусные очки. В сумме Сербия добавила в таблицу 0.5 игрового балла и 0.312 бонусного, доведя общий коэффициент до 24.687. Этот показатель на 0.275 балла превышает результат Украины.

До окончания января сербская сторона проведет еще один матч — домашнюю игру против Сельты. Кроме того, Црвена Звезда уже гарантировала себе как минимум два матча в плей-офф. Это оставляет Сербии дополнительные шансы и дальше увеличивать отрыв.