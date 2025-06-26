Павел Василенко

Защитник Порту Мартим Фернандеш попал в аварию на португальской трассе недалеко от города Санта-Мария-де-Фейра рано утром.

Игрок получил незначительные травмы и был доставлен в больницу в Фейре. Его состояние не является серьезным, и, как сообщается, Мартина Фернандеша выписали из больницы.

Сайт Abola связался с полицией GNR в Санта-Мария-да-Фейре, а также с пожарными и местным медицинским отделением Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, которые подтвердили событие, но вежливо отказались предоставить информацию о состоянии здоровья участников.

Авария произошла около шести утра по местному времени. На место происшествия были направлены экстренные службы, включая пожарных и полицию, которые расследуют инцидент.

19-летний Мартим Фернандеш сейчас находится в отпуске после участия в Клубном чемпионате мира с Порту.