Павел Василенко

В Франкфурте-на-Майне неизвестные лица подожгли автобус регионального футбольного клуба Hallescher FC. Транспортное средство было припарковано на берегу реки Майн и полностью сгорело в ночь на воскресенье, сообщает агентство DPA.

По информации пожарной службы, в результате поджога никто не пострадал. Полиция сразу начала расследование: правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также оценивают размер материального ущерба. Сначала, после поступления вызова, полиция предположила, что горит здание молодежного хостела, однако на месте происшествия пожарные обнаружили горящий туристический автобус.

Для ликвидации пожара были привлечены 26 сотрудников экстренных служб. Тревога была объявлена в 2:11 ночи, а работы завершились в 3:24. Выяснилось, что уничтоженный автобус использовался молодежной командой Hallescher FC U-19, которая приехала на товарищеский матч против франкфуртского Айнтрахта.

В клубе резко отреагировали на инцидент, назвав его шоком для всего футбольного сообщества.

«Ми глибоко вражені та налякані цим нападом. Він переходить усі межі та спрямований не лише проти нашого клубу, а й проти цінностей спорту и общества в целом», – говорится в официальном заявлении.

В то же время руководство клуба призвало к сдержанности, подчеркнув, что любые проявления мести или агрессии лишь усугубят напряженность и приведут к дальнейшей эскалации.