Главный тренер Динамо Александр Шовковский подвел итоги первого матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (0:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Прежде всего поздравляю болельщиков с важной победой. Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов. Мы выиграли со счетом 3:0, но, считаю, должны были забивать гораздо больше. Столько нереализованных моментов, безусловно, не добавляют оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и исполнением

В целом, понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало ясно, что они будут действовать по одной схеме, а потом перестроятся, что они и сделали еще в первом тайме. Еще раз поздравляю всех с победой, спасибо игрокам. В таких условиях было непросто, но мы сделали первый шаг, а еще одна игра впереди, - сказал Шовковский.