«О недооценке Хамруна не может быть и речи». Эксперт высказался о старте Динамо в ЛЧ
Первый соперник - Хамрун Спартанс
22 минуты назад
Бывший главный тренер Колоса Ярослав Вишняк, который сейчас возглавляет юношескую команду Зари, в интервью XSPORT оценил готовность Динамо к старту в еврокубках.
Сила нынешнего Динамо заключается в сыгранности игроков. Они никого не потеряли, молодые футболисты продолжают прогрессировать и так же работает академия, где воспитанники потихоньку стучатся в первую команду. Тренеры лучше знают состояние игроков, в котором они подошли к официальным матчам. Можно только надеяться, что к началу сезона ведущие футболисты Динамо подойдут наилучшим образом.
О недооценке Хамрун не может идти речь, учитывая состояние, в котором находится наш украинский футбол. Мы должны быть максимально сфокусированными на каждой игре, - объяснил Вишняк.
Матч Хамрун Спартанс – Динамо пройдет на стадионе «Гибернианс Граунд» в городе Паола и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Динамо, Полесье и Александрия стартуют в еврокубках. Эксклюзивное интервью Ярослава Вишняка для XSPORT.