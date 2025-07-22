Бывший главный тренер Колоса Ярослав Вишняк, который сейчас возглавляет юношескую команду Зари, в интервью XSPORT оценил готовность Динамо к старту в еврокубках.

Сила нынешнего Динамо заключается в сыгранности игроков. Они никого не потеряли, молодые футболисты продолжают прогрессировать и так же работает академия, где воспитанники потихоньку стучатся в первую команду. Тренеры лучше знают состояние игроков, в котором они подошли к официальным матчам. Можно только надеяться, что к началу сезона ведущие футболисты Динамо подойдут наилучшим образом.

О недооценке Хамрун не может идти речь, учитывая состояние, в котором находится наш украинский футбол. Мы должны быть максимально сфокусированными на каждой игре, - объяснил Вишняк.