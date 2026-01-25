Сильный удар после выхода из кризиса. Видео сенсационной победы Кальяри над обидчиком Динамо
В 22-м туре итальянской Серии А произошел неожиданный результат
В 22-м туре итальянской Серии А Фиорентина дома уступила Кальяри.
«Фиалки» подошли к игре на фоне улучшения результатов — за шесть последних туров команда проиграла только раз, одержала три победы и наконец выбралась из зоны вылета. Однако вместо победы флорентийцы потерпели болезненное поражение.
По игре Фиорентина владела ощутимым преимуществом: около 70% контроля мяча, существенное преимущество по общему количеству ударов и почти сорок подач в штрафную площадь. Однако эта активность оказалась малоэффективной — хозяева уступили по ударам в створ, а их навесы легко читались обороной и вратарём Кальяри, который неоднократно спасал свою команду.
Гости же реализовали свои моменты значительно лучше. Сначала Палестра организовал атаку с навесом на Киличсая, а в начале второго тайма сам замкнул контратаку после передачи Эспозито. Фиорентина ответила голом Брешьянини, но сравнять счёт не смогла, несмотря на несколько опасных моментов.
Фиорентина осталась с 17 очками в турнирной таблице и опустилась обратно в зону вылета. Кальяри (25) — 11-й.
Серия А, 22-й тур
Фиорентина – Кальяри 1:2
Голы: Брешьянини, 74 – Киличсой, 31, Палестра, 47
