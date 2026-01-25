Сергей Разумовский

В 22-м туре итальянской Серии А Фиорентина дома уступила Кальяри.

«Фиалки» подошли к игре на фоне улучшения результатов — за шесть последних туров команда проиграла только раз, одержала три победы и наконец выбралась из зоны вылета. Однако вместо победы флорентийцы потерпели болезненное поражение.

По игре Фиорентина владела ощутимым преимуществом: около 70% контроля мяча, существенное преимущество по общему количеству ударов и почти сорок подач в штрафную площадь. Однако эта активность оказалась малоэффективной — хозяева уступили по ударам в створ, а их навесы легко читались обороной и вратарём Кальяри, который неоднократно спасал свою команду.

Гости же реализовали свои моменты значительно лучше. Сначала Палестра организовал атаку с навесом на Киличсая, а в начале второго тайма сам замкнул контратаку после передачи Эспозито. Фиорентина ответила голом Брешьянини, но сравнять счёт не смогла, несмотря на несколько опасных моментов.

Фиорентина осталась с 17 очками в турнирной таблице и опустилась обратно в зону вылета. Кальяри (25) — 11-й.

Серия А, 22-й тур

Фиорентина – Кальяри 1:2

Голы: Брешьянини, 74 – Киличсой, 31, Палестра, 47