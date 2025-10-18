Павел Василенко

Невероятный инцидент произошел в чемпионате Бельгии во время поединка между Стандардом и Антверпеном. Арбитр остановил игру на 88-й минуте, когда хозяева вели 1:0, после того как болельщик ударил судью пластиковым стаканчиком в спину.

Рефери уже однажды приостанавливал матч из-за похожей выходки с трибун, поэтому на этот раз решил не возобновлять игру.

Стандард почти весь матч играл в меньшинстве, однако удерживал преимущество до конца. Теперь последние две минуты и компенсированное время придется доигрывать отдельно – в понедельник или вторник.

Клуб уже выступил с жестким заявлением, пообещав подать уголовную жалобу против виновных фанатов.