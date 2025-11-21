Скандал в Бундеслиге: немецкие фанаты восстали против новых правил безопасности на стадионах
Протесты на немецких стадионах не утихают – болельщики планируют продолжить акции несогласия против новых запланированных мер безопасности. Организованные группы фанатов призывают к 12 минутам молчания в начале каждого матча Бундеслиги в эти выходные, а также обращаются к клубам с требованием «бороться против этих планов всеми возможными средствами».
Среди предложенных властями нововведений – персонализированные билеты, использование технологии распознавания лиц и создание общенациональной комиссии, которая будет принимать решения о запретах на посещение стадионов.
Критики подчеркивают: болельщиков все чаще воспринимают как потенциальную угрозу безопасности, хотя проблемной является лишь небольшая их часть. Министры внутренних дел федеральных земель планируют обсудить эти правила на встрече в Бремене в начале декабря.
В прошлые выходные около 8000 фанатов вышли на акцию протеста в Лейпциге – именно там состоялся отборочный матч ЧМ-2026 между Германией и Словакией, который завершился победой хозяев 6:0.
Руководство ведущих футбольных лиг Германии (DFL) подчеркнуло, что «коллективные репрессивные меры, которых требуют некоторые политики, не являются эффективным способом повышения безопасности на стадионах и не могут быть приемлемыми для миллионов болельщиков».
