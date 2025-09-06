Павел Василенко

Вингер Барселоны и сборной Бразилии Рафинья резко высказался в соцсетях после инцидента, произошедшего в парижском Диснейленде с его двухлетним сыном Гаэлем.

Футболист, который находится в расположении национальной команды, поделился в Instagram видео, на котором работник парка в костюме игнорирует мальчика во время встречи с посетителями. Маленький пытался обнять героя, но реакции не дождался, тогда как другие дети получали внимание.

Рафинья не сдержал эмоций и предположил, что его ребенка проигнорировали по дискриминационным мотивам. В своих постах он назвал инцидент «позором» и обвинил Диснейленд в недопустимом поведении по отношению к детям.

«Ваши сотрудники – позор. Вы должны дарить детям счастье, а не игнорировать их. Почему обняли всех детей, а моего сына нет? Он просто хотел поздороваться».

Рафинья также признал, что работники парка могут быть уставшими, но подчеркнул: «Это не оправдание для того, чтобы обижать ребенка».