Павел Василенко

В родном городе Криштиану Роналду произошел резонансный акт вандализма, который шокировал местных жителей и футбольное сообщество. Полиция Фуншала, что на острове Мадейра, разыскивает молодого человека, который поджег бронзовую статую легендарного португальского футболиста и публично хвастался своим поступком в социальных сетях.

Инцидент был зафиксирован на видео, опубликованном в Instagram-профиле zaino.tcc.filipe. На кадрах видно, как злоумышленник обливает статую Роналду бензином, поджигает ее зажигалкой, а затем начинает танцевать под рэп-музыку. Своё «представление» он завершил демонстративным жестом — показал статуе средний палец. В подписи к видео мужчина написал провокационную фразу: «Это последнее предупреждение Бога».

Пожар удалось оперативно ликвидировать, так что памятник не получил серьезных повреждений. Полиция подтвердила, что личность правонарушителя уже установлена, а сам он известен правоохранительным органам благодаря предыдущим подобным инцидентам.

Бронзовую статую Криштиану Роналду высотой 3,3 метра торжественно открыли в конце 2014 года в Фуншале с участием самого футболиста и членов его семьи. Это не первое нападение на памятник: в 2016 году после очередного «Золотого мяча» Лионеля Месси вандалы оставили на нем надпись «Messi 10», после чего статую перенесли ближе к музею Роналду для лучшей охраны.