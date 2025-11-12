Павел Василенко

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста оказался в центре громкого расследования. Перуанская прокуратура подозревает легендарного футболиста в причастности к масштабному финансовому мошенничеству.

Как сообщает El Español, чемпиона мира 2010 года связывают с сетью махинаций, которые нанесли местным бизнесменам ущерб на более 600 тысяч долларов.

Иск подала компания Gucho Entertainment SAC и ряд инвесторов против клуба «Never Say Never Barcelona» (NSN), совладельцем которого является Иньеста. Южноамериканское отделение – NSN South America – якобы собирало средства для организации спортивных и музыкальных мероприятий, большинство из которых так и не состоялись.

В документе обвинения отмечается, что репутацию Иньесты использовали для привлечения инвестиций под предлогом сотрудничества между NSN Barcelona и NSN South America. Инвесторы поверили в проект, но остались без денег.

Среди запланированных событий были фестиваль Upa Upa Fest, товарищеский матч между перуанским Cienciano и эквадорским Nacional, фестиваль K-Pop Music Fest и матч легенд футбола Перу – Испания. Реально состоялся только первый фестиваль – и закончился финансовым провалом.

В июне 2024 года компания NSN South America объявила о банкротстве. Если прокуратура докажет вину, Иньеста может понести уголовную ответственность.

Легендарный испанец завершил карьеру чуть более года назад, но теперь его имя снова на первых страницах – на этот раз не из-за футбольных достижений, а из-за громкого скандала.