Павел Василенко

Имя бывшего футболиста сборной Франции Франка Рибери шесть раз упоминается в документах, связанных с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Архив материалов был обнародован Министерством юстиции США в начале февраля и содержит миллионы страниц свидетельств и заявлений третьих лиц.

По имеющейся информации, Рибери упоминается исключительно в одном из свидетельств, приписанном третьей стороне, без каких-либо судебных обвинений или юридических последствий. Речь идет о документах, в которых фигурируют имена многочисленных знаменитостей, которые якобы имели контакт с Эпштейном. Сам факт упоминания не означает причастности к преступлениям.

В тексте одного из документов содержится утверждение о якобы попытке физического нападения со стороны Рибери на лицо, дававшее свидетельства. Вместе с тем эти заявления не были подтверждены никаким судебным разбирательством и не стали основанием для открытия дела.

Следует подчеркнуть, что против Франка Рибери не ведется никакого судебного процесса, а его имя в документах не предполагает уголовной ответственности. Адвокат футболиста Бруно Карло Альберто категорически отверг все обвинения.

«Это фейковые новости. Я немедленно начну все необходимые правовые действия, чтобы привлечь к ответственности лиц, распространяющих ложную информацию и наносящих серьезный ущерб репутации моего клиента и его семьи», – заявил защитник.

Напомним, Джеффри Эпштейна обвиняли в создании масштабной сети сексуальной эксплуатации. В 2019 году его нашли мертвым в камере в Нью-Йорке до начала судебного разбирательства.