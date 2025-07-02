Павел Василенко

Скандальный люксембургский вингер Жерсон Родригеш завершил свой этап в киевском Динамо.

В первой половине сезона 2024/25 Жерсон на правах аренды выступал за китайский клуб Гуанси Пинго, после чего перебрался в АВС САД. Однако 30 июня 2025 года его контракт с украинским клубом закончился, как сообщает портал Transfermarkt. Теперь люксембургский футболист является свободным агентом.

Напомним, что этой весной Апелляционный суд Люксембурга признал виновным скандального вингера в избиении своей тогдашней партнерши и бывшей Мисс Люксембург Эмилии Боланд.

Родригеш перешел в Динамо летом 2019 года и в общей сложности провел 53 матча: девять голов и четыре ассиста.