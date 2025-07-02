Павел Василенко

Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат киевскому Динамо, продолжит выступать на правах аренды в чемпионате Польши за Лехию из города Гданьск.

Клубы подписали соглашение, согласно которому 21-летний футболист будет защищать цвета Лехии в течение следующего года – до конца июня 2026 года, сообщает прессслужба Динамо.

Царенко выступал так же на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024 года. За прошлый сезон украинский хавбек провел за Лехию 30 матчей, в которых забил два мяча, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.