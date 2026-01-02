Павел Василенко

Карьера Виссама Бен Йеддера продолжает двигаться неожиданными маршрутами. Французский нападающий стоит на пороге очередного, уже третьего за год, трансфера – и снова в довольно экзотическом направлении.

В 2025 году имя бывшего форварда Монако и Севильи появляется в заголовках гораздо чаще не из-за футбола. Уже два года Бен Йеддер фигурирует в громком судебном деле: его и брата обвиняют в сексуальном насилии, а в ноябре материалы были переданы в уголовный суд. На фоне этого спортивная карьера нападающего стремительно пошла на спад.

После ухода из Монако перед сезоном 2024/25 Бен Йеддер почти восемь месяцев оставался без клуба. Лишь в марте 2025 года он подписал контракт с иранским Сепаханом, однако за полгода провел на поле всего 322 минуты. Уже в сентябре француз неожиданно оказался в Турции, присоединившись к Сакарьяспору из второго дивизиона, где формально выступает и до сих пор.

Тем не менее, по информации Foot Mercato, 35-летний нападающий близок к новому переезду. На этот раз речь идет о Видаде Касабланка – 22-кратном чемпионе страны и самом титулованном клубе Марокко. Переход может стать очередной попыткой перезапустить карьеру, которая еще недавно ассоциировалась с топ-лигами Европы.

Видад в настоящее время находится в отличной форме: команда возглавляет национальный чемпионат и является единственным клубом Кубка конфедераций КАФ, который выиграл два стартовых матча без пропущенных голов. В случае трансфера Бен Йеддер окажется рядом с хорошо знакомыми европейской публике игроками – Нордином Амрабатом и Хакимом Зиешем.