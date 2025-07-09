Будковский назвал условие, из-за которого может покинуть Зарю
Форвард сделал заявление о своем будущем
около 2 часов назад
Нападающий Зари Пилип Будковский в интервью сайту Sport.ua рассказал, что заря.
«Если будет что-то интересное, то все может случиться, трансферное окно еще открыто.
Президент клуба Евгений Геллер говорил, что отпустит только в зарубежный клуб, чтобы не усиливать конкурентов в УПЛ? Да. Это соответствует действительности», — сказал форвард луганской команды.
Будковский в прошлогодней кампании провел 27 матчей за Зарю во всех официальных турнирах: восемь голов, четыре ассиста.
Контракт Пилипа с луганским клубом действителен до 30 июня 2026 года.
В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги команда Виктора Скрипника на формально домашнем поле примет черкасский ЛНЗ (2 августа).
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