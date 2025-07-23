Динамо отдало Зоре в аренду 20-летнего полузащитника Романа Саленко, сообщает официальный сайт клуба.

Первой профессиональной командой Романа был вышгородский Диназ, за который он сыграл 9 матчей. Затем, с 2022 года начал свои выступления за киевское Динамо.

Сын лучшего бомбардира ЧМ-94 Олега Саленко сыграл за киевлян 34 матча, в том числе в юношеской лиге УЕФА (4 игры 1 передача), и выходил на замену за основную команду в игре Лиги Европы.

Всего за Динамо у Романа 5 забитых мячей и 10 результативных передач.

Есть за его плечами также по три игры за сборные Украины U-19 и U-20.

Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.