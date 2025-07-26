Павел Василенко

Летом ряды Зари покинул ряд игроков, в частности, полузащитник Алексей Хахлев, нападающий Владислав Бугай и защитник Игорь Кирюханцев, которые еще оставались в клубе на момент возвращения Виктора Скрипника.

Главный тренер команды в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, хотел ли он сохранить кого-то из них в своем составе.

«Ребята приняли решение уйти. Зачем мне за ними бегать и что-то рассказывать? У каждого своя судьба и карьера. Они так захотели. Заря уже ищет и смотрит на других игроков».

Хахлев присоединился к составу новичка УПЛ – СК Полтава. В то же время Кирюханцев и Бугай пока остаются свободными агентами.

В первом туре УПЛ 2025/26 Заря будет принимать ЛНЗ. Встреча запланирована на 2 августа, начало игры в 18:00.