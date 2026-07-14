Новый выпуск футбольного шоу «Кто в игре?» от GG.Спорт взорвал сеть порцией интересных инсайдов и интригующих прогнозов на полуфиналы чемпионата мира.

Наибольшей сенсацией стал эпизод с разоблачением известного украинского комментатора. Оказалось, что под маской таинственного игрока, выдававшего себя за звездного Килиана Мбаппе, все время скрывался Виталий Волочай.

Сняв маску, Волочай вместе с другими гостями шоу обсудили главные интриги мундиаля. Участники не обошли стороной политический трэш с отменой Трампом красной карточки для Балогуна, российский след в сборной Бразилии и неприятную травму англичанина Хендерсона, который сломал руку во время празднования на скамейке запасных, так и не сыграв ни секунды.

Кульминацией выпуска стали прогнозы на точный счет полуфиналов, где мнения экспертов разделились. Однако почти единогласно участники поставили крест на сборной Аргентины, аргументируя это истощением команды — как физическим, так и эмоциональным.

Напомним, в предыдущих выпусках «Кто в игре?» раскрыли свои личности шоумены Сергей Середа и Олег Маслюк. Так что пока в шоу остался только один секретный гость под маской Луки Модрича.

Полное видео выпуска с другими прогнозами на полуфиналы смотрите на YouTube-канале GG.Спорт. А главную интригу — кто же скрывается под последней маской хорватского игрока — ждите в финальном эпизоде!