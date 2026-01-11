Сергей Разумовский

Игроки Валенсии покидали Месталью после домашней ничьи с Эльче в сопровождении полиции, сообщает Marca. Причиной стали напряженная атмосфера и протест болельщиков, которые резко отреагировали на очередное неудачное для команды развитие матча.

В матче 19-го тура Ла Лиги команда Карлоса Корберана уступала Эльче почти до самого конца — счет удалось сравнять только на 87-й минуте. После финального свистка фанаты, недовольные последними результатами, собрались у стадиона и скандировали оскорбительные и требовательные лозунги, в частности Игроки-наемники и Корберан в отставку, а также высказывались против мажоритарного акционера клуба Питера Лима.

Из-за риска инцидентов правоохранителям пришлось организовать коридор безопасности, чтобы футболисты смогли спокойно добраться до командного автобуса. Обычно игроки покидают арену на собственных автомобилях, однако в этот раз сценарий изменили соображения безопасности.

На данный момент Валенсия занимает лишь 18-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.